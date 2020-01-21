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  4. Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Samsun'da evinde yanarak ölen Şaver Cindi'nin katil zanlısı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 11:37 | Son Güncelleme

SAMSUN’un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Fikret C.

Mehmet İNAN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)- SAMSUN’un Kavak ilçesinde 2017 yılında evinde çıkan yangında yaşamını yitiren Şaver Cindi'nin (79), cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Fikret C. (52), adliyeye sevk edildi. Fikret C., gazetecilere "Ben yapmadım, cinayeti ben işlemedim" dedi.
Olay, 17 Mart 2017 yılında, Samsun’un Kavak ilçesi Küçükçukuralan Mahallesi'nde meydana geldi. Şaver Cindi'nin evinde çıkan yangını fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Cindi'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ev ise kullanılmaz hale geldi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar olan Şaver Cindi kaldırıldığı hastanede verdiği ifadesinde, "Eşimi Cuma namazına gönderdikten sonra kapı çalındı ve ben de açtım. Akrabamız olan Fikret C. içeri girdi. Benden para istedi. Ben de olmadığını söyleyince evin içerisinde beni darbederek tehdit etti. Yerlerde sürükledi. Gelinlik sandığını kırarak, cüzdanı aldı. Elinde şişe vardı. Daha sonra yanında getirdiği benzini üstüme ve evin etrafına döktü, yakarak kaçtı. Ben bir anda alevlerin içinde kaldım. Sürüklenerek dışarı çıkmak istedim ama çıkamadım” dedi. Şaver Cindi'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, Fikret C.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Ağır yaralanan Cindi ise olaydan 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.
3 YIL SONRA BURSA'DA YAKALANDI
Olaydan 3 yıl sonra Bursa'daki 2 oğlunu ziyarete gelen Fikret C., Çekirge Polis Karakolu'na bağlı ekipler tarafından yol kontrolü yaptıkları sırada şüphe üzerine durdurdu. İstanbul'dan Bursa'ya geldiğini belirten şüphelinin kimliğini feribotta düşürdüğünü söylemesi üzerine, polisler tarafından polis merkezine götürüldü. Burada yapılan kimlik tespitinde şüphelinin Samsun'da 3 yıl önce yakılarak öldürülen Şaver Cindi'nin katil zanlısı ve ayrıca birçok ilde işlediği 6 suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan Fikret C. olduğunu belirledi.
CİNAYETİ KABUL ETMEDİ
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Fikret C., Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. İstanbul Kağıthane'de oturduğu belirlenen 6 çocuk babası Fikret C.'nin, Bursa'da yaşayan 2 çocuğunu ziyarete geldiği saptandı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edilen Fikret C., basın mensuplarının Şaver Cindi'nin öldürülmesi ile ilgili sorularına, "Ben yapmadım. Suçlusunu bulsunlar. Katilleri bulsunlar. Ben yapmadım. Arandığımı bilmiyordum. Duydum hemen geldim. Saklanmadım. Benim ismimi vermişler, ailesine sorun" dedi.

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