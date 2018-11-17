Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

Samsun'da, kendilerini polis olarak tanıtarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle bir kişinin 258 bin lirasını aldıkları iddia edilen 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde emekli öğretmen Fatma D'yi (77) telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ hesaplarını çaldı, kullanıyor. Paraları garantiye almamız lazım." diyerek, banka hesabından parasını çekmesini istedi.

Hesabında bulunan 258 bin lirayı çeken Fatma D, parayı Baruthane Mahallesi'nde bulunan İpek Yolu Parkı'na gelen kişiye verdi.

Tekrar arayan dolandırıcı, Fatma D'den bankadaki 20 bin 800 avrosunu da çekmesini istedi. Dolandırıldığını anlayan Fatma D, polise giderek şikayetçi oldu.

Operasyon başlatan ekipler, parayı almak amacıyla uçakla Adana'dan Samsun'a gelen Halil A. (18) ile özel bir okulda öğretmenlik yapan Meliha G'yi (26), İpek Yolu Parkı'nda yakaladı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, olayla ilgisi bulunduğu belirlenen Barış D. (23) ve Halil A'nın (22) da yakalanması için çalışma yürütüyor.

