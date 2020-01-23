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Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 02:52 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

Samsun'da kendilerini polis olarak tanıtarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle iki kişiyi dolandırdıkları iddia edilen biri Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan F.E'yi (63) telefonla arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtarak "Adın emniyet kayıtlarında FETÖ'ye karıştı. Evinizde arama yapacağız." dedi.

Eve giden zanlılardan Serhat İ. (25), F.E'den sorunu çözeceği vaadiyle talep ettiği 3 bin lirayla 30 gram bilezik ve yarım altını alarak uzaklaştı. Daha sonra dolandırıldığını anlayan F.E. polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından yürüttüğü çalışmada tespit edilen şüphelileri takibe aldı.

Havza ilçesinde bir otele giriş yaptıktan sonra takip edildiklerini anlayan Serhat İ. ile birlikte hareket ettiği dayısı Necat K. (36) ve arkadaşı Suriye uyruklu Muhammed M. (33) kaçmaya çalışırken ilçe merkezinde yakalanarak, dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

Şebeke üyeleri tarafından kullanılan araçta yapılan aramada, şüphelilerin F.E'den kandırarak aldıkları para bilezik ve altın ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin 8 Ocak'ta da Atakum ilçesi Mevlana Mahallesinde yaşayan N.A'nın (70) aynı yöntemle 2 bin dolar, 6 bin lira ve 40 gram bileziğini alarak dolandırdıkları belirlendi.

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FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Samsun

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