Samsun’da FETÖ operasyonunda 3 kişi adliyede

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 kişiden 3’ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16’sı muvazzaf rütbeli asker, 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 1 astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. 13 kişinin ise sorgusunun devam ettiği 2 şahsın da arandığı öğrenildi.

