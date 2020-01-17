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  4. Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 4 adli kontrol

Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 4 adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Samsun’da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/POY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 Ocak’ta Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da FETÖ’den 1 tutuklama, 4 adli kontrol

Samsun’da düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/POY) operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 14 Ocak’ta Samsun il merkezi, Bafra ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, ByLock kullandıkları, terör örgütüne müzahir sendika üyesi oldukları, Bank Asya’da katılım hesaplarının olduğu, terör örgütüne müzahir iş yerlerinde SGK kayıtlarının bulunduğu gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı.
2 şüpheli mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.A. ile T.Ü., N.A., A.Ç. ve Z.O adlı kadınlar ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A. adlı şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 kadın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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