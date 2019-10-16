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Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerini de kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli İstanbul ve Kayseri illerinde dün sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 aktif öğretmen, 1 hemşire ve 1 gelir uzman yardımcısı ile örgüt kurumlarında çalışmış olanların da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 2 adet 1’er ABD doları ele geçirildi. Dijital envanterlere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınanların arasında örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullananların da olduğu ileri sürüldü.
KOM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 kişi şahıs yurt dışı çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 kişinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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