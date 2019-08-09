HABER

Samsun’da FETÖ’den aranan 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 11:30 | Son Güncelleme

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1’i kadın 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A.

Samsun’da FETÖ’den aranan 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

Samsun’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan 1’i kadın 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan örgüt mensuplarına yönelik yapılan çalışmalarda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesindeki örgüt evinde saklanan İ.A. ile İlkadım ilçesinde örgüt evinde saklanan F.G. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. İ.A. ile F.G.’nin örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandıkları ileri sürüldü.
KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan İ.A. ve F.G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.

Samsun’da FETÖ’den aranan 2 kişi saklandıkları örgüt evlerinde yakalandı

PARTNER Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu Türkiye fiyatı iPhone'u geçti! İşte son dönemin en gözde akıllı telefonu
Duran araba adama çarptıDuran araba adama çarptı
İnegöl’de kaza: 1 ölüİnegöl’de kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Kısmetse Olur'da evlenmişlerdi! Sürpriz karar

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Denizli ve İzmir'in ardından Afyon da sallandı!

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı'da mühimmat deposunda patlama

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.