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Samsun’da FETÖ’den hapis cezaları bulunan 3 emniyet mensubu tutuklandı

03.03.2021 11:56 | Son Güncelleme:
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Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalama kararı bulunan 3 emniyet mensubu TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan aralarında polis müdürü, polis amiri ve polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bu sabah yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için yakalama kararı bulunan 3 emniyet mensubu TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak tutuklanıp cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan aralarında polis müdürü, polis amiri ve polis memurunun da bulunduğu 3 kişi bu sabah yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesinde gözaltına alınan R.D., R.Ü. ve S.Y. ’nin haklarında FETÖ soruşturması kapmasında yargılandıkları mahkemece 6 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. TEM polisi tarafından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.D., R.Ü. ve S.Y. adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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