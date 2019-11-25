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Samsun'da FETÖ'nün ankesör soruşturmasında 18 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 10:20 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında 16'sı muvazzaf 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin ankesör soruşturması kapsamında 16'sı muvazzaf 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "mahrem imam"larınca kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen aralarında muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 18 zanlı hakkında gözaltı kararı çıktı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce 16'sı muvazzaf, 2'si kapatılan askeri okul öğrencisi 18 şüphelinin yakalanması için Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kimi zanlıların yakalandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
"ankesörlü telefon" operasyonu FETÖ

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