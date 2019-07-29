HABER

Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması operasyonunda 9 kişiye adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 16:25 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14’ü muazzef 1’i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs’a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14’ü muazzaf, 1’i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı.

Samsun’da FETÖ’nün asker yapılanması operasyonunda 9 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 10 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Yapılanma (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 14’ü muazzef 1’i malülen emekli 15 rütbeli asker gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen 9 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FEÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla kontörlü/ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen asker yapılanmasına yönelik Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Kars, Muğla, Diyarbakır, Şırnak ve Sivas illeri ile Kıbrıs’a kapsayan eş zamanlı operasyonda 14’ü muazzaf, 1’i ise malülen emekli toplam 15 rütbeli asker gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan 15 şahıstan 9’u bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren askerler mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.6 kişinin polisteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay Topuklu ayakkabıyla saldırdı! Yok böyle olay
Denizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardıDenizde girdaba kapılan aileyi cankurtaranlar kurtardı
Eski ortağını silahla yaralayan şahıs tutuklandıEski ortağını silahla yaralayan şahıs tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

15 bin lira maaş, elektrik, su bedava!

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Erdal Beşikçioğlu'ndan İmamoğlu'na övgü: Ustalıkla idare ediyor, seyretmesi çok keyifli

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

AK Partili ismi şehit etmişti!

AK Partili ismi şehit etmişti!

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Şehir hayatından sıkıldı, yaylalarda yaşamaya başladı

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

Meslekten ihraç edilen polis intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Bahçelievler'de kan donduran olay! Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Kayınpeder dehşeti! Damadını kasıklarından bıçakladı!

Damadını kasıklarından bıçakladı!

Çorum'da feci kaza! Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

Faciayı çevredeki vatandaşlar önledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.