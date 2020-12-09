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Samsun’da FETÖ’nün gaybubet evine operasyon

09.12.2020 20:16 | Son Güncelleme:
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Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarda, T.A isimli şahsın Konya 1.

Samsun’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapısı ile gaybubet evlerinin deşifresine yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmalarda, T.A isimli şahsın Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce arandığı, şahsın İlkadım ilçesinde saklandığı bilgilerinin elde edilmesi üzerine savcı talimatı ile gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan karara istinaden bugün akşam saatlerinde söz konusu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda T.A. TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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