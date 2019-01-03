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Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:39 | Son Güncelleme

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 6 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 4 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Trabzon 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı verilen ve 3 ByLock abonelik kaydı bulunan, Trabzon'da "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Adem Ö. yakalandı.

Sahte kimlik kullandığı tespit edilen Adem Ö'nün 5 bin 500 lira, 500 avro ile 770 dolarına da el konuldu.

Sinop Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı çıkarılan ve ByLock abonelik kaydı olan, Beyaz Lale Samsun Mezunlar ve Üniversiteliler Derneği üyesi Meryem B. de bulunduğu adreste gözaltına alındı.

Samsun 2. Sulh Ceza Hakimliğince haklarında yakalama kararı verilen ve ByLock abonelikleri bulunan, askeri öğrencilerden sorumlu "bölge talebe mesulü" olduğu değerlendirilen Mehmet S. ile imam nikahlı eşi Ayşe Gül T. de yakalandı.

Zanlıların adreslerinde 5 bin 350 lira bulundu.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı alınan ByLock kullanıcısı ve meslekten ihraç edilen İsmail Y. ile sahte kimlik kullandığı tespit edilen eşi Fatma Zehra Y. adreslerinde gözaltına alındı.

Şüphelilerin 5 bin 400 lirasına da el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY hücre evleri Samsun

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