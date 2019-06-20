HABER

Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:27 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 4 kişi hücre evlerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı, bir şüpheli de teslim oldu

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aranan 4 kişi hücre evlerinde gözaltına alındı, bir şüpheli de teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı 3 hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, Osmaniye 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve "Osmaniye İl İmamı" olduğu öne sürülen Emrullah A, Menemen Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı verilen ve örgütte kadınlardan sorumlu "bölgeci" olduğu iddia edilen Elif K, Tokat 1. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı olan örgüte ait kurumlarda yönetici düzeyde faaliyet gösteren Abdullah Y. ile Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen, Erzincan'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği öne sürülen Zafer G. yakalandı.

ByLock kullandığı tespit edilen Emrullah A. ile telefonlarında 3 ByLock kaydı belirlenen Zafer G'nin ekiplere sahte sürücü belgeleri ibraz ettikleri öğrenildi.

Zanlıların örgüte müzahir kurumlarda SGK kaydı ve Bank Asya'da hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi.

Abdullah Y, Tokat'tan gelen polis ekiplerine teslim edilirken, diğer şüpheliler emniyete götürüldü.

Bu arada, daha önce hakkında "silahlı terör örgütüne üye olduğu" iddiasıyla işlem yapılan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen, Beyaz Lale Kadınlar Derneği üyesi Nurcan Ö. Samsun Adliyesine giderek teslim oldu.

Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!Görebilmek için kilometrelerce yol katettiler!
Sokakları dans ederek temizliyorSokakları dans ederek temizliyor
Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime Türkiye’yi de etkiliyor’Uzmanlar inceledi, ‘Kutuplardaki erime Türkiye’yi de etkiliyor’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY İstihbarat Şubesi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

En Çok Okunan Haberler

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

'Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğiz'

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

15 bin lira maaş, elektrik ve su bedava

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Sel Araklı'yı tanınmaz hale getirdi!

Estetik yüzünden tanınmaz hale geldi!

Eski fotoğrafını gören inanamıyor! Tanınmaz hale geldi

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.