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Samsun'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Operasyonda iki zanlı gözaltına alındı

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan biri kadın iki şüpheli, terör örgütünün hücre evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Atakum ve İlkadım ilçelerinde FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan İ.A. ile F.G. adlı kadın gözaltına alındı.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları ifade edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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FETÖ gözaltı Hücre Evi Samsun

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