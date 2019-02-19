Samsun'da, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu iddia edilen araştırma görevlisi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün kentteki asker yapılanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Z.S'yi iş yerinde gözaltına aldı.
FETÖ'nün asker yapılanmasında "mahrem imam" olduğu ileri sürülen zanlı, emniyete götürüldü.
Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!
İstanbul'da tüm seferler iptal edildi!
Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor
İlk kez bu kadar keskin kelimeler kullandı!
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum