Samsun’da FETÖ'nün ‘mahrem imamı’ yakalandı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMUN’da, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasının mahrem imamı olduğu iddia edilen C.C., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri yapılanmasının ‘mahrem imamı’ olduğu iddia edilen C.C. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, C.C.’nin kent merkezinde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde 'gaybubet' evi olduğu belirlenen bir eve yapılan baskında C.C., yakalanarak gözaltına alındı.

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