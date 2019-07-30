Samsun'da FETÖ'nün 'mahrem imamı' yakalandı (2)

TUTUKLANDI\nSamsun'da, FET\u00d6\/PDY'nin askeri yap\u0131lanmas\u0131n\u0131n mahrem imam\u0131 oldu\u011fu iddias\u0131yla adliyeye sevk edilen Canburak Can\u011faz \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutukland\u0131.\nFOTO\u011eRAFLI\nAilesi taraf\u0131ndan 'cad\u0131' diye soka\u011fa at\u0131lm\u0131\u015ft\u0131! \u0130\u015fte son haliMarketteki sap\u0131k yakaland\u0131 (2)Bo\u011faz\u0131na balon par\u00e7as\u0131 tak\u0131lan minik Ya\u011f\u0131z kurtar\u0131lamad\u0131
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