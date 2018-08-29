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Samsun'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla aralarında örgütün izdivaç sorumlusu karı kocanın da bulunduğu 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında il merkezi ve Vezirköprü ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda firari olarak aranan ve örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen izdivaç sorumlusu A.K. ve eşi İ.K. ile H.Ç.G, F.G, G.E. ve eşi Z.E. gaybubet evlerinde yakalandı.

Şüphelilerden Z.E. ile F.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY operasyon Samsun

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