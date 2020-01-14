HABER
  4. Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ/PDY operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Bafra ve Çarşamba ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 7 zanlı yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
Yangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik olduYangında hayvanları kurtarmak isterken hastanelik oldu
Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralıSanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Samsun

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

Antalya'da sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü!

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü!

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.