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Samsun'da FETÖ/PDY zanlılarına adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 18:29 | Son Güncelleme

Samsun'da FETÖ/PDY zanlılarına adli kontrol

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan, meslekten ihraç edilmiş eski öğretmen ile üniversite öğrencisi, esnaf ve örgüte müzahir kurum çalışanı 8 şüpheliden 2'si kadın 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 3 şüpheli ise daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları öne sürülen zanlılar, iki gün önce Samsun merkez ile Ladik ilçesi ve Ankara'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ/PDY Samsun

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