Samsun’da filyasyon ekibi ölümden döndü: 3 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde filyasyon ekibini taşıyan aracının yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 personel yaralandı.

Kaza, Havza Devlet Hastanesi yakınlarından meydana geldi. Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Savaş Türkan’ın (46) kullandığı 55 HS 272 resmi plakalı otomobil görev dönüşü yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Otomobil sürücüsünün yanı sıra hemşire Cevriye Sarıerikli (40) ve sağlık memuru İsmail Şahin (39) yaralandı. İlk müdahalelin yapılmasının ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Havza filyasyon görevinden dönen ekibimizin aracının yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 3 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimize Allah’tan acil şifalar dilerim. Geçmiş olsun" dedi.



