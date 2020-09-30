HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

Samsun’da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 01:14 | Son Güncelleme

Samsun’da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Costal mevkisinde saat 22.

Samsun’da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Olay, Samsun’un Tekkeköy ilçesinin Costal mevkisinde saat 22. 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı Hasan Koç (59) torunu Murat Erol (26) ile birlikte kaşığı ile Karadeniz’e açılarak palamut balığı tutmak istedi. Ancak, denizde aniden fırtına oluşunca Hasan Koç ve diğer balıkçı tekneleri sahile çıkmak istediler. Bu sırada dalgalar Hasan Koç’un kayağını devirdi. Hasan Koç ve torunu Murat Erol denize düştüler. Kayık fırtınada batarken Hasan Koç ve Murat Erol’un yardımına diğer balıkçılar yetişti. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da sevk edildi. Hasan Koç ve Murat Erol balıkçıların gayretleri sonucu sudan çıkartıldılar. Hasan Koç, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.
Koç ailesi ölüm haberi üzerine gittikleri hastanede gözyaşına boğuldular. Olayı yara almadan atlatan ve yaşadığı olayı anlatan Murat Erol, " Dedem ile balık tutmaya gittik. Aniden fırtına çıktı. Limana girmek isterken dalga bize vurdu, ters takla attık. Sert rüzgar vardı deniz göğe çıktı" dedi.
Balıkçılar ise fırtınayı beklediklerini ancak fırtınanın 3 saat erken otaya çıktığını ve denizde yakalanıp kendilerini sahibi zor attıklarını söylediler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Üstsüz poz olay yarattı! Üstsüz poz olay yarattı!
Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat ettiOğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!Güncel koronavirüs tablosu, vaka ve can kaybı sayısı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
Tekirdağ'da para üstü olarak veriyorlar!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
26 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Diğer Haberler
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu
Göztepe'de makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu
Sancaktepe'de çocuğunu işkence ederek öldürdüğü iddia edilen anne tutuklandı
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Kütahya'da acı olay! Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
Oğlunun dünyaya geldiği hastanede 1 saat sonra vefat etti
Kahramanmaraş’da kaçak sigara operasyonu
Kahramanmaraş’da kaçak sigara operasyonu
Haberi gözyaşları içinde sunmuştu! Azerbaycanlı spiker Hesenli o anları anlattı
Haberi gözyaşları içinde sunmuştu! O anları anlattı
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.