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Samsun’da fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:57 | Son Güncelleme

Samsun’da para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da para karşılığında fuhuş yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, alınan şikayet ve ihbar üzerine para karşılığında fuhuş yaptırıp 3 kadını pazarlama, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama ile ilgili teknik ve fiziki çalışma yürüterek ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan çalışmalarda 3 kadın ile para karşılığında ilişkiye giren 15 kişi tespit edildi.
Ahlak polisi olayla ilgili O.K., T.K. ile G.K. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. ve G.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, T.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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