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Samsun’da gasp iddiasına 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Samsun’da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi.

Samsun’da gasp iddiasına 3 gözaltı

Samsun’da bir kişiyi darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilin içinde oturan K.A.’yı (48) darp ederek çantasını gasp ettikleri iddia edilen Ö.A.(17), Y.K.(17) ve H.A.(17) Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da gasp iddiasına 3 gözaltı

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