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Samsun'da gaybubet evi operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 12:34 | Son Güncelleme

SAMSUN’da, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen 3’ü kadın, 6 şüpheli yakalandı.  İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye bağlı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi.

Samsun'da gaybubet evi operasyonu: 6 gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da, terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda örgüt evlerinde saklandıkları belirlenen 3’ü kadın, 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye bağlı gaybubet evlerine yönelik operasyon düzenledi. Atakum ilçesinde bulunan 4 farklı adrese yapılan baskınlarda, Bank Asya’da katılım hesabı ve ByLock kayıtları bulunan, örgüte ait müzahir kurumlarda SGK kayıtları olduğu belirlenen Halil İ.Ç., Muhammet B.G., Abdurrahman Ö., Nezime Ö., Kadriye K. ve Büşra A. yakalandı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden ByLock kullanıcısı Büşra A.’nın üzerinden, kendi fotoğrafı bulunan başkasına ait kimlik ele geçirildi.

FOTOĞRAFLI

Samsun'da gaybubet evi operasyonu: 6 gözaltı

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