Samsun'un Atakum ilçesinde 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula'nın katılımıyla "Gençlik ve Şuur" Konferansı düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansa, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile davetliler katıldı.

Gençlere büyük önem verdiğini bu nedenle gençlere bilgi ve tecrübelerini aktarmak istediğini ifade eden Sula, iyi eğitim almış ahlaklı ve çalışkan gençlerin ülkenin geleceğini değiştirebileceğine inandığını söyledi.

Sula, gençlere şuur, inanç, ahlak, samimiyet ve vatan sevgisi konularında tavsiyelerde bulunarak, "İnsan üç şeye sahip çıkmalı. Bedeni, dili ve kalbi. İnsan bir değerdir. En şerefli mahlukattır. Dinle ne anlatıyor? Hisset, samimi mi? Samimiyse bu adamla yol tut." dedi.

Türkiye'nin 27 Mayıs ve 15 Temmuz gibi önemli süreçler geçirdiğini anımsatan Sula, birlik ve beraberlik içinde birbirine kenetlenmiş bir milletin azim ve kararlılıkla çok büyük badirelere göğüs gerebildiğini vurguladı. Düşünmeyi bırakmış insanın artık ölmeye başladığına, insanların kendisi ve vatanı için neler yapabilirim diye düşünmesi gerektiğine işaret eden Ahmet Sula, şöyle konuştu: