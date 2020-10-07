HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da geri viteste pedalı takılan araç dükkana girdi: 1 yaralı

Samsun’da geri viteste pedalı takılan araç dükkana girdi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 19:23 | Son Güncelleme

Samsun’da geri vitesteki araç, pedalı takılınca kaldırıma çıkarak dükkana girdi.

Samsun’da geri vitesteki araç, pedalı takılınca kaldırıma çıkarak dükkana girdi. Kaza sırasında kaldırımda yürüyen genç kız son anda dükkanın çalışanları tarafından içeri çekilerek yaralı olarak kurtuldu.
Samsun’un İlkadım ilçesinde Recep E. yönetimindeki 55 LD 760 plakalı aracın geri gelirken pedalı takılı kaldı. Hızla geri yönde ilerleyen araç kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda yürüyen Beyza K. (17) isimli genç kız vitrinle araç arasında kalma tehlikesi geçirdi. Kaza esnasında dükkan çalışanları tarafından içeri çekilen genç kız kırılan vitrin camları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kaldırıma çıkan araç dükkan vitrininden de girerek, yaklaşık 3 bin TL değerindeki camı kırdı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri genç kızı sedyeye alarak hastaneye götürdü.
Kazayı anlatan sürücü Recep E., “Üstten araba gelince sıkıştırdı beni. Mecbur geri çekmek zorunda kaldım. Pedal takıldı. Nasip, kader yapacak bir şey yok. Yoksa bilerek onu yapar mıyım” dedi.
Sürücü Recep E. yapılan alkol testinin ardından ifadesi alınmak üzere Gazi Polis Merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok Osmanlı döneminde yapıldı! 354 yıldır böyle duruyor... Tek bir çivi bile yok
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener harekete geçtiİYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener harekete geçti
Twitter o mesajlara izin vermiyoruz dedi ama gerçek öyle çıkmadı Twitter o mesajlara izin vermiyoruz dedi ama gerçek öyle çıkmadı
1/
En Çok Okunan Haberler
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Swinger çetesi operasyonu! Yeni detaylar ortaya çıktı
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
'Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor'
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
Kuvvetli yağış, dolu ve hortum uyarısı geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Sosyal medya üzerinden müşteri temini sağlamışlar! Aydın'da fuhuş operasyonu
Aydın'da fuhuş operasyonu! Bu yöntemle müşteri bulmuşlar
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Azerbaycan'dan çok konuşulacak açıklama! 'Karabağ'da PKK'lı teröristler Ermenistan için savaşıyor'
Azerbaycan'dan çok konuşulacak 'PKK' açıklaması!
Son dakika! Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te kabul edildi
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener milletvekilleriyle görüşecek
İYİ Parti'de liste krizi sürüyor! Meral Akşener harekete geçti
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan kritik yağış uyarısı!
İstanbullular dikkat! Bir uyarı daha geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.