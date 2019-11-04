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Samsun'da gözaltına alınan DEAŞ zanlıları sınır dışı edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 15:33 | Son Güncelleme

Samsun'da gözaltına alınan DEAŞ zanlıları sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 11 zanlıdan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldıkları mahkemece zanlılardan 8'inin sınır dışı edilmesine karar verildi, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik bir hafta önce İlkadım, Canik ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Irak uyruklu 12 şüpheli gözaltına alınmış, bir şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
DEAŞ gözaltı operasyon Samsun

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