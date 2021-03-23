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Samsun’da hafif ticari araç demir yolu kenarına devrildi: 1 yaralı

23.03.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak demir yolu kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Samsun’da hafif ticari aracın yoldan çıkarak demir yolu kenarına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun’un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Şahin (73) idaresindeki 55 AEV 239 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak demir yolu bariyerine çarpıp rayların yanına devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Yüksel Şahin (71) yaralandı. Yaralı kadın, 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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