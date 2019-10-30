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Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 20:22 | Son Güncelleme

Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Sinop kara yolu Elifli kavşağında, Mustafa Avcı'nın kullandığı 55 JN 145 plakalı hafif ticari araç ile Şevket Arıcı idaresindeki 55 JF 663 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan çocuklar Münevver Karagüzel, Levent Kol ve Emre Cengiz ile otomobil sürücüsü Şevket ve Burak Arıcı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bafra Kaza yaralı

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