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Samsun’da hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 18:21 | Son Güncelleme

Samsun’da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kardeş yaralandı.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 26.

Samsun’da hafif ticari aracın şarampole yuvarlandığı kazada 2 kardeş yaralandı.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolunun 26. kilometresi Gürgendağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesine giden Mehmet Beyaz idaresindeki 55 AEG 671 plakalı Fiat Doblo marka/model hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çakarak yaklaşık 50 metre ilerleyip şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Beyaz ile kardeşi Hüseyin Beyaz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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