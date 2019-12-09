HABER

Samsun'da hafızlık icazet merasimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 17:36 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut: - "Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir"

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir." dedi.

Akbulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kuşçulu Kız Kur'an Kursu'ndan mezun olan 40 talebinin hafızlık icazet merasiminde yaptığı konuşmada, toplumun manevi huzura Kur'an'ın hikmet kaynağıyla ulaşabileceğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in okunurluğu ve ezberlenişi dışında yaşanabilirliğinin tartışılması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, "Onunla aramızdaki ilişki ne kadar barışık? Kur'an'ın kalplerdeki hastalıklara şifası sadece okunmasıyla değil, yaşanmasıyla da kendini gösterecektir." diye konuştu.

Akbulut, günümüzde terbiyenin, toplumsal kabullerden, geleneksel algılardan ya da halk arasındaki değerlerden alındığını, oysa öğrenmenin ana kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.

Önce kainatın, sonra insanın, sonra da Kur'an'ın okunması gerektiğini dile getiren Sedide Akbulut, şöyle devam etti:

"Biz kitabı okuyarak başladığımızı düşünüyoruz ama ne insanı ne de kainatı okuyabiliyoruz. Sadece kitabı okuyan durumunda kaldık. O zaman biz bu kadar Kur'an ehlini, bu kadar hafızımızı doldururken topluma, neden olumsuzluklar, fuhşiyatlar, şiddet, bağımlılık gibi bu kadar kusur neden? Kur'an'ın yüz görümlülüğü okuyan kişinin nefsani hırslardan azat olmasıdır. Kininden, kibrinden Kur'an'ın iç manasını kendisinden uzaklaştıracak her türlü hırstan, hasetten arınmasıdır. Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir."

Kur'an'ın satırlardan gönüllere inmesi gerektiğini ifade eden Akbulut, Kur'an'ın en çok okunan kitap olmasıyla yaşanan bir kitap olması için dua ettiğini belirtti.

Konuşmaların ardından 40 talebeye hafızlık belgesi protokol üyeleri tarafından verildi.

Programa, Samsun Vali Yardımcısı İbrahim Yılmaz, Müftü Veysel Çakı, ilçe müftüleri, davetliler ve aileler katıldı.

PARTNER Kainatın en güzeli seçildi! Kainatın en güzeli seçildi!
Otobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktıOtobüsteki yolcunun çantasından tarihi eserler çıktı
Devrilen traktörün sürücüsü yaralandıDevrilen traktörün sürücüsü yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı kuran Sedide Akbulut

En Çok Okunan Haberler

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Polis eşinin silahını alıp 'sıkayım mı' dedi, sonrası korkunç...

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Değiştirmeyi unutmayın! 31 Aralık son gün

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

‘Tuvaletçi başkan’ kendini savundu, dış güçleri işaret etti

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Aynı kıyafeti giyince... 'Göğüs farkı'

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Ceren'i duyunca gözyaşlarına boğuldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Yargıtay'dan Özel Hava Alay Komutanlığı'ndaki darbe davasında karar

14 kişi ağırlaştırılmış müebbet almıştı! Yargıtay’ın kararı belli oldu

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Polis kıyafetiyle yakalandı 'Dizi setinde çalışıyorum' dedi

Polis kıyafetiyle yakalandı, kendini böyle savundu

İstanbul Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Bağcılar'da ortalık karıştı: 1 ölü

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Maltepe'deki esrarengiz ölümün sırrı ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayet öncesi zıpkın aradığı anlar ortaya çıktı

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.