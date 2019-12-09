Samsun'da hafızlık icazet merasimi

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Evlerinizde Kur'an'ın sedalarının yükselmesi elbette çok büyük bir kazanç ama aynı zamanda Kur'an'ın yaşamlarda yükselmesi gerekir." dedi.

Akbulut, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen Kuşçulu Kız Kur'an Kursu'ndan mezun olan 40 talebinin hafızlık icazet merasiminde yaptığı konuşmada, toplumun manevi huzura Kur'an'ın hikmet kaynağıyla ulaşabileceğini belirtti.

Kur'an-ı Kerim'in okunurluğu ve ezberlenişi dışında yaşanabilirliğinin tartışılması gerektiğine vurgu yapan Akbulut, "Onunla aramızdaki ilişki ne kadar barışık? Kur'an'ın kalplerdeki hastalıklara şifası sadece okunmasıyla değil, yaşanmasıyla da kendini gösterecektir." diye konuştu.

Akbulut, günümüzde terbiyenin, toplumsal kabullerden, geleneksel algılardan ya da halk arasındaki değerlerden alındığını, oysa öğrenmenin ana kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu belirtti.

Önce kainatın, sonra insanın, sonra da Kur'an'ın okunması gerektiğini dile getiren Sedide Akbulut, şöyle devam etti: