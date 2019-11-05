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Samsun’da haklarında hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 17:46 | Son Güncelleme

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 4 ayrı kişi polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, adam öldürmek suçundan 18 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.Ö., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K., basit cinsel istismar suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.Ç.

Samsun’da haklarında çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 4 ayrı kişi polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, adam öldürmek suçundan 18 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen A.Ö., hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.K., basit cinsel istismar suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.Ç. ile hırsızlık suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası bulunan C.Ç.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen 4 kişi adli işlemlerinin ardından tutuklananarak cezaevine gönderildi.

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