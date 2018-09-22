Samsun'da halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Samsun'da, halk otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Burhan S. (53) idaresindeki 55 AR 026 plakalı özel halk otobüsü, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi’ndeki kavşakta, Murat Tuna (30) yönetimindeki 34 BH 1484 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Tuna olay yerinde hayatını kaybetti, motosikletteki Bayram Odabaş (23) ise ağır yaralandı.
Odabaş da kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından halk otobüsü sürücüsü gözaltına alındı.
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