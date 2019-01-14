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Samsun'da hamsinin kilosu 30 liraya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 17:01 | Son Güncelleme

KARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da tavan yaptı.

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- KARADENİZ'de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan, Rusya ve Ukrayna kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin fiyatı da tavan yaptı. Samsun'da azalan hamsi avının ardından kilogramı fiyatı 30 TL'ye kadar yükseldi. Karadeniz'de, 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadeniz’de deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Avlanan hamsi miktarı azalınca yüksek fiyatı ile sezonun rekorunu kırdı. Samsun'da hamsinin kilogram fiyatı 30 TL'ye kadar yükseldi. Balıkçılık yapan Habil Yurtsever geçen ay deniz suyu sıcaklığının yüksek olması nedeniyle hamsinin Gürcistan ve Rusya kıyılarına kaçtığını belirterek, "Hamsi sezona güzel başladı ama kısa sürede bitme noktasına geldi. Önce deniz suyu sıcaklığı ardından da denizde fırtına nedeniyle hamsi avlanamayınca haliyle fiyatı da 25-30 TL civarına kadar çıktı. Ancak bizim ümidimiz hala var. Hamsi inşallah avlanmaya devam eder. Fiyatın düşmesini biz de istiyoruz. Vatandaş ucuz balık yesin istiyoruz" dedi. Bu arada balık satıcılarının hamsinin fiyat etiketlerlerine bu rakamları yazmadığı görüldü.

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