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Samsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 20:29 | Son Güncelleme

 SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, iddiaya göre kendi hastasına öncelik verilmesini isteyen kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklanan Acil Tıp Asistanı Dr.

Samsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladı

Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde, iddiaya göre kendi hastasına öncelik verilmesini isteyen kimliği belirsiz kişi tarafından yumruklanan Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, başka bir hastaneye giderek darp raporu aldı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen hastanın kimliği belirsiz yakını, iddiaya göre kendilerine öncelik verilmesini istedi. Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, isteği kabul etmeyince hasta yakını ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakını, Yanık'ın başına yumruk atıp hastaneden kaçtı. Yanık, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderek darp raporu aldı.
'NE KADAR EYLEM VE SÖYLEM YAPSAK DA AZALMIYOR, ARTIYOR'
Durumdan haberdar olup, hastaneye giderek Yanık ile görüşen Türk Sağlık-Sen Samsun Şube Başkanı Erdoğan Çakmak, "Gelen bir hastanın yakını hastasına daha önce bakılması gerektiğini söylüyor. Doktorumuzda yoğunluk olduğunu sırayla hastalara bakacağını söylüyor. Bunun üzerine arbede çıkıyor. Bir kaç yumruk atılıyor. Yumruklardan bir tanesi doktorumuzun alnına geliyor. Bu kısımda kızarma ve şişlik vardı. Hemen 'Beyaz Kod' veriliyor ve gerekli işlemler başlatılıyor. Gördüğümde çok üzüldüm. Maalesef bu tür olayları görme sıklığımız çok arttı. Biz azalması yönünde ne kadar eylem ve söylem de yapsak tam tersi bir durumla karşılaşıyoruz" dedi.

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Samsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladıSamsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladıSamsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladıSamsun'da hasta yakını, Acil Servis doktorunu yumrukladı

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