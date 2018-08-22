Samsun'da hatalı sollama kazası 3 ölü, 3 yaralı

Haber-Kamera Sait KUZU SAMSUN-DHASAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücü Barış Çörtük (24) ve oğlu Ayaz Çörtük (1) ile diğer otomobildeki Hasan Basri Çakır (55) hayatını kaybetti. Otomobillerdeki, 3 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşı yöne geçti, Barış Çörtük idaresindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz Çörtük ile otomobildeki akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan, Barış Çörtük oğlu Ayaz Çörtük ile diğer otomobildeki Hasan Basri Çakır hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan diğer yaralıların ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Salıpazarı-Çarşamba karayolu 2 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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