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Samsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2018 17:51 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı kazada, Barış Çörtük (24) ve oğlu Ayaz Çörtük (1) ile Hasan Basri Çakır (55) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Samsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralı

Sait KUZU/SALIPAZARI (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı kazada, Barış Çörtük (24) ve oğlu Ayaz Çörtük (1) ile Hasan Basri Çakır (55) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Salıpazarı-Çarşamba Karayolu Cilme sapağında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama nedeniyle karşı yöne geçerek, Barış Çörtük yönetimindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada, sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz Çörtük ve otomobildeki akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Barış Çörtük ve oğlu Ayaz Çörtük ile diğer otomobildeki Hasan Basri Çakır tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle Salıpazarı-Çarşamba Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Samsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralıSamsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralıSamsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralıSamsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralı

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