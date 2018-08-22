Samsun'da hatalı sollama kazası: 3 ölü, 3 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 5 OLDU

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde iki otomobilin hatalı sollama nedeniyle kafa kafaya çarpıştığı, ölü sayısı 5'e yükselirken, yaralanan 2 kişinin tedavileri sürüyor. Barış Çörtük (24) ile 4 aylık oğlu Ayaz Çörtük ve Hasan Basri Çakır'ın (55) olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Selin Çörtük (24) ve Nurten Gökçeoğlu (52) ise tedavi gördüğü Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazanın ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan diğer yaralılar Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı'nın (47) sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

