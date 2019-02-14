Samsun'da hayvan hırsızlığı iddiası

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hayvan hırsızlığı şüphesiyle durdurulmak istenen otomobil, yolu kesen jandarma aracına çarptı. Otomobilin sürücüsü yakalandı, 2 kişi kaçtı.

İlçeye bağlı bazı mahallelerde son günlerde yaklaşık 20 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Kızılot Mahallesi'nde uygulama yapan jandarma ekipleri arka koltukları olmayan 07 EBR 49 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayan 3 kişi otomobille kaçmaya başladı. Hürriyet Mahallesi Tombazlar mevkisinde yolu kesen jandarma aracına şüphelilerin içerisinde bulunduğu otomobil çarptı.

Şüphelilerden otomobilin sürücüsü İ.İ. (55) yakalandı, araçtaki 2 şüpheli kaçtı.

Zanlı İ.İ. ifadesi alınmak üzere Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.

Bu arada hayvanları çalınan vatandaşlar da karakola geldi.

