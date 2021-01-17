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Samsun’da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı

17.01.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Samsun’da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı

Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan 2 ineği çalarak kayıplara karıştı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yukarıesenli Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan 2 ineği çalarak kayıplara karıştı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Yukarıesenli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 2 kişi, merada otlayan Mehmet Köse’ye ait 2 adet ineği çaldı. Hırsızları fark eden mahalle sakinleri kovalamaca sonucu ellerinden kaçırdılar. Çalınan ineklerin yaklaşık 15 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Mehmet Köse, Kızılot Jandarma Karakoluna şikayette bulundu.
Aynı mahallede bir süre önce de yine büyükbaş hayvan hırsızlığı yaşandığı öğrenildi. Mahalle sakinleri kendi hayvanlarının da çalınması endişesi yaşadıklarını belirterek, hırsızların biran önce yakalanmasına istediler.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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