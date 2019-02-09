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Samsun'da hırsızlık çetesi çökertildi: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 16:36 | Son Güncelleme

SAMSUN’da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Hüseyin KALAY/SAMSUN,(DHA)-SAMSUN’da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde farklı tarihlerde 14 ayrı işyeri ve ev ile otomobilden hırsızlık olayı gerçekleşti. Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri de silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, motorlu testere, mazot, kablo, bisiklet, LCD televizyon gibi toplam 100 bin TL değerinde eşya çalan hırsızların yakalanması için çalışma başladı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE görüntüleri mercek altına alındı. Mağdur ev ve işyeri sahiplerinin ifadelerini de alan ekipler, 11 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Ardından da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler Y.E.I, O.Y, A.F.B, M.Ş, V.A, Ö.D, C.K, S.A, E.Y, A.C.D. ve O.K. yakanalarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 6 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot biçme motoru, 2 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet LCD TV ve çok sayıda eşya ele geçirildi. Ele geçirilen çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edilirken, 11 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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