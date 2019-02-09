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Samsun'da hırsızlık çetesi çökertildi: 11 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.02.2019 21:20 | Son Güncelleme

5'İ TUTUKLANDI Samsun’da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

5'İ TUTUKLANDI
Samsun’da 4 ayrı ilçede ev ve işyerlerine girerek, toplam 100 bin TL değerinde hırsızlık olayı gerçekleştiren 11 kişilik çete üyesinden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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