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Samsun'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:43 | Son Güncelleme

Samsun'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'nde su bayisi işleten R.B.Ö'nün iş yerinden hırsızlık yapıldığı şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

İş yerinden para kasası, cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve tablet çaldığı belirlenen S.K. (28) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İş yerinden çalınan malzemeler ise sahibine teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
iş yeri hırsızlığı Samsun

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