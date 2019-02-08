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Samsun’da hırsızlık operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 21:40 | Son Güncelleme

Samsun’un 4 ilçesinde 70 bin lira değerinde malzeme hırsızlığı yapan 11 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Samsun’un Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Mayıs 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 14 faili meçhul iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olaylarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da hırsızlık operasyonu: 11 gözaltı

Samsun’un 4 ilçesinde 70 bin lira değerinde malzeme hırsızlığı yapan 11 kişi polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Samsun’un Çarşamba, Tekkeköy, Kavak ve Ayvacık ilçelerinde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Mayıs 2018 ile 31 Ocak 2019 tarihleri arasında meydana gelen 14 faili meçhul iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, otodan hırsızlık, açıktan hırsızlık, mala zarar verme ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi olaylarıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 70 bin lira olan silah, fındık, ceviz, su motoru, dinamo, hızar testere, mazot, kablo, av tüfeği, bisiklet, akü, içki, bakır mutfak gereçleri, LCD TV ve sigara çaldıkları ortaya çıktı. Polis olayla ilgili Y.E.I., O.Y., A.F.B. ve M.Ş.’yi Samsun il merkezinde, V.A., Ö.D., C.K., S.A., E.Y., A.C.D. ve O. K.’yi ise Çarşamba ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 6 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca, 6 adet ağaç kesme motoru, 2 adet ot biçme motoru, 2 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet LCD TV, 2 adet keski, 2 adet tornavida, 1 adet kerpeten ve 3 adet eldiven ele geçirildi. 4 adet televizyon, 1 adet av tüfeği ve 1 adet ot biçme motoru ise müştekileri tespit edilerek teslim edildi.
Gözaltında bulunan 11 şüphelinin yarın sabah Çarşamba Adliyesine sevk edileceği öğrenildi. Soruşturma devam ediyor.

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