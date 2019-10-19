Samsun'da hırsızlık şüphelisi 4 kadından 2'si tutuklandı

Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 4 kadından 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.Y. (21) ve S.S. (19), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Samsun'daki açık cezaevinden izinli çıktığı öğrenilen S.G. (24) ise adli kontrol şartıyla salıverildi, N.G'nin (16) de çocuk şubesindeki işlemleri sürüyor.

İlkadım ve Atakum ilçelerinde, 5 evin kapısının "dil düşürme" yöntemiyle açılarak içeriden bilgisayar, ziynet eşyası ile 13 bin 800 lira para çalındığı ihbarını alan ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemiş ve hırsızlık zanlılarını dün operasyonla gözaltına almıştı.

Emniyete götürülen şüphelilerden S.G'nin, tanınmamak için başına siyah poşet geçirmesi dikkati çekmişti.

