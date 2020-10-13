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Samsun’da HTŞ operasyonu: 5 yabancıya gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 16:04 | Son Güncelleme

Samsun merkezli Denizli’yi de kapsayan HTŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ünü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheliyi de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun merkezli Denizli’yi de kapsayan HTŞ terör örgütü ile ilgili düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ünü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheliyi de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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