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  4. Samsun’da HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 yabancı adliyeye sevk edildi

Samsun’da HTŞ terör örgütü şüphelisi 4 yabancı adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2020 14:48 | Son Güncelleme

Samsun ve Denizli’de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun ve Denizli’de Heyet Tahrir-El Şam (HTŞ) silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda HTŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4’ü Bafra ilçe merkezinde, 1 şüpheli de Denizli’nin Buldan ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Bafra ilçesinde yakalanan 4 Suriye uyruklu şahıs, sorgularının ardından Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık raporu alınmasının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Denizli’de gözaltına alınan 1 Suriyelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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