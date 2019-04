Samsun’da hüzünlü meclis

“Destek, öneri ve uyarılara her zaman açığız”

Meclis üyelerine destek çağrısında bulunan Demir, “İlk meclisimizi bugün itibariyle kapatmış olduk. Bütün belediye meclis üyesi arkadaşlarımızı Kızılcıhamam kampının dönüşünde ağırlamayı düşünüyoruz. Tüm grup başkanvekilleri ile görüşüp, uygun bir tarih seçeceğiz. Allah çalışmalarımızı hayırlı kılsın. Her türlü çalışmada desteğinize, önerilerinize ve uyarılarınıza her zaman açığız” diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı 9 Mayıs’ta yapılacak.