Samsun’da hüzünlü meclis

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayatını kaybeden AK Parti Ayvacık Belediye Meclis Üyesi Ahmet Düzova’nın tarlada çalışırken kalp krizi geçirdiğini ifade ederek, bundan sonra yapılacak hizmetlerden onun da hisseder olacağını düşündüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. İlgili komisyonlardan havale edilen toplan 8 gündem maddenin hepsi oy birliği ile kabul edilerek karara bağlandı. Meclis sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Demir, Ahmet Düzova’ya rahmet dilerken, meclis üyelerinden de bundan sonraki hizmetler için destek istedi.

Hayatını kaybeden meclis üyesi hakkında konuşan Başkan Mustafa Demir, “Bugün aramızda olmasını beklediğimiz AK Parti Ayvacık Meclis Üyemiz Ahmet Düzova, Ayvacık’ta seçimin hemen akabinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine de sabırlar diliyorum. Ahmet kardeşimiz mazbatasını almıştı, tarlada çalışırken Hakk’ın rahmetine kavuştu. Bizim de yaptığımız hayırlı hizmetlerden onun da hissedar olacağını düşünüyorum” dedi.