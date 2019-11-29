HABER

Samsun’da içme suyuna yüzde 5 indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyuna yüzde 5 indirim kararı aldıklarını, yeni tarifenin 1 Ocak 2020’den geçerli olacağını açıkladı.Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, içme suyuna yüzde 5 indirim kararı aldıklarını, yeni tarifenin 1 Ocak 2020’den geçerli olacağını açıkladı.
Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) Kasım Ayı Olağan Toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda Başkan Mustafa Demir başkanlığında yapıldı. Toplantıda 11 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. İçme suyuna yüzde 5 indirimi öngören su, atıksu, hizmet ve yaptırım tarifesi ile ilgili teklif de kabul edilerek karara bağlandı.
Alınan indirim kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Mustafa Demir, “Mayıs ayında suyla ilgili aldığımız kararda biz sadece daha önce alınan indirim kararını geri almıştık. Sadece bu sayaç okuma diye ifade edilen ama aslında sayaç bakım bedeli 1 liradan 2 buçuk liraya çıkmıştı. Onun da gerekçesi saatlerin bakımı için alınan bir bedeldi. Çünkü o saatlerden SASKİ sorumlu. ‘Yüzde 25 zam’ diyerek çok konuşuldu. Ocak ayındaki indirim uygulanmamış olsaydı biz böyle bir karar almayacaktık. Ocak ayında indirim kararı alındığında SASKİ’nin zararı 1 buçuk milyondu. Bu kararla birlikte zarar 5 milyona ulaştı” dedi.

“İçme suyuna yüzde 5 indirim yaptık”
Samsun’da içme suyu tarifesine yüzde 5’lik bir indirim yaptıklarını ve indirimin 1 Ocak’tan itibaren geçerli olacağını ifade eden Demir, şunları söyledi:
“Geldiğimiz noktada gerekli hesaplamaları yaptık. SASKİ’nin işletilmesinde çok ciddi bir performans getirisi oldu. Sizin de komisyonda gördüğünüz gibi ocak ayından itibaren yüzde 5’lik indirim yaptık. Samsun su noktasında Türkiye’de avantajlı olan şehirlerden bir tanesi. Yaratan bu şehre çok güzel nimetler vermiş. Suyun var olması demek onun düşük maliyetle kullanıldığı anlamına gelmiyor. Bununla ilgili genel kurul teklife açık. Hep birlikte birbirimize söz verelim, verimli çalışalım. Yatırımlarımızı çağın gereklerine göre, teknolojiyi, yapay zekayı, kaliteyi kullanalım. Bu şehir Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilk adımının atıldığı bir şehir. Bu şehir Türkiye için çok önemli bir şehir. Biz her şeyi görüyoruz, biliyoruz ama doğru olanı yapmaktan asla vazgeçmeyiz. Yaptığımız nitelikli güzel çalışmalarla ve ayrıca bütçedeki çıkan o imkanla birlikte söz her sene bu su konusunu tekrar tekrar değerlendireceğiz. İndirim yapma imkanımız olduğunda da hep birlikte yapacağız. Bunun sözünü size veriyorum. Ocak ayından itibaren suya uygulayacağımız yüzde 5’lik indirim halkımıza hayırlı olsun.”

PARTNERPınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'Pınar Altuğ: Tamer ile her şeye 'Evet'
Emine Erdoğan, Kadıköy'de dene yap atölyesi açılış törenine katıldıEmine Erdoğan, Kadıköy'de dene yap atölyesi açılış törenine katıldı
Öğretmenin kız öğrencisine kitap fırlattığı iddialarına diğer velilerden tepkiÖğretmenin kız öğrencisine kitap fırlattığı iddialarına diğer velilerden tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

83 promil alkollüydü! 'Keşke ben ölseydim'

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Meteoroloji uyarmıştı: Kara teslim!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üzerinde 500 Euro'luk 9 sahte banknotla yakalandı

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Gözaltına alındı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK yine sivilleri hedef aldı

MSB duyurdu: PKK yine sivilleri hedef aldı

İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması: Millete soralım

'Kamuoyu önünde tartışalım, referanduma kadar gider'

Son dakika: İçişleri Bakanlığı açıkladı! 2 yabancı terörist daha ülkelerine gönderildi

Bakanlık açıkladı! Ülkelerine gönderildiler

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İstanbul'daki su zammı talebi reddedilmişti! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.